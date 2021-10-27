تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

تقام اليوم الأربعاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 مجموعة من المباريات المهمة في مختلف أنحاء العالم، سواء بالملاعب العربية أو الأوروبية.



وتستكمل مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني (الأربعاء)، حيث يخوض ريال مدريد وبرشلونة أول مباراة لكل منهما بعد كلاسيكو الأرض، الذي انتهى لصالح الفريق الملكي بنتيجة 2-1، الأحد الماضي.

الفريق الكتالوني سيخرج لمواجهة فاليكانو في العاصمة الإسبانية "مدريد" بملعب "تيريزا ريفيرو" وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل شبكة "بي إن سبورتس" المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيستقبلون أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، أملا في استعادة صدارة الفريق لجدول ترتيب الدوري الإسباني (لاليجا)، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

موعد مباراة يوفنتوس وساسولو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "أليانز" مباراة يوفنتوس ضد ساسولو ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ولا تملك أي محطة عربية حقوق بث الكالتشيو هذا الموسم، لكن المباراة ستكون مذاعة عبر قناة "serie a" الرسمية بموقع "يوتيوب".

سيخرج الإنتر لمواجهة إمبولي بملعب "كارلو كاستيلاني" في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، بالجولة العاشرة.

وسيتمكن المشجعون العرب من متابعة المباراة مجانا عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية بموقع "يوتيوب".

يخوض الأهلي مباراته الأولى في الدوري المصري هذا الموسم ضد الإسماعيلي باستاد "برج العرب"، حيث ستنطلق في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها شبكة قنوات "OnTimeSports".

يحتضن استاد الدفاع الجوي مباراة بيراميدز ضد مصر المقاصة في الجولة الافتتاحية للدوري المصري، والتي ستنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات "OnTimesports".

يلتقي الترجي بمنافسه الصفاقسي ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدوري التونسي، وذلك في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يخوض بايرن ميونخ مواجهة جديدة ضد مونشنجلادباخ هذا الموسم، بعدما التقى به في افتتاحية الدوري الألماني، حيث سيلتقيان هذه المرة في الدور الثاني من كأس ألمانيا.

وستقام المباراة على ملعب "بروسيا بارك" في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، ويتم بثها عبر قناة رابطة كرة القدم الألمانية "German football" بموقع "يوتيوب".

يخرج مانشستر سيتي لمواجهة وست هام يونايتد باستاد "لندن الأولمبي" ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء، ويتم بثها على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

يحل ليفربول ضيفا على بريستون نورث إيند بملعب "ديبديل" في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء، وتنقلها شبكة "بي إن سبورتس" على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 3 HD Premium".