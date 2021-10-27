شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى اليوم الأربعاء 27 / 10 / 2021 بالدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الإسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، كلاسيكو الأهلى والإسماعيلي له طابع خاص دائماً في الكرة المصرية بعد قمة الأهلى والزمالك ودائما ما تشهد هذه المباريات ندية بين الفريقين دون توقع للنتيجة فرغم تفوق الأهلى تاريخيا على الإسماعيلي في المواجهات التي التقيا فيها الفريقين إلا أن الإسماعيلى يكون ند للأحمر في معظم هذه اللقاءات.

موعد مباراة الاهلى والاسماعيلى

تقام مباراة الاهلى والاسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء ، مباراة الليلة ستكون ذات طابع خاص فهى لأول مرة منذ فترة طويلة تشهد حضور جماهيرى بعد إعلان رابطة الأندية المحترفة عودة الجمهور للمدرجات بالموسم الجديد بواقع 2000 مشجع، ويدير محمد عادل الحكم الدولى مواجهة الأهلى والاسماعيلى الليلة.

الاسماعيلى يتطلع لتدشين بداية قوية متسلحاً بالصفقات الجديدة

يتطلع فريق الاسماعيلى لتدشين إنطلاقة مميزة في أول ظهور له بالنسخة الجديدة للدوري رغم غياب طلعت يوسف المدير الفني للفريق عن التواجد مع الدراويش في مباراة الليلة بسبب معاناته من الإصابة بفيروس كورونا ، ويدير الكلاسيكو فنياً محمد إبراهيم ومحمد حمص مدربا الاسماعيلى.

ويتسلح الدراويش أمام الاهلى بالصفقات الجديدة التي أبرمها في الميركاتو الصيفى الماضى وعلى رأسها أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان والزامبى شونجا وعبد الله جمعة وعصام صبحى ومحمد دسوقى وأحمد عيد.

الاهلى يبدأ رحلة استعادة اللقب المفقود

وطالب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بتدشين إنطلاقة قوية في مستهل رحلة المارد الأحمر لإستعادة بطولة الدوري ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز تذكرة التأهل لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى بعد الفوز على الحرس الوطنى 7-2 بمجموع المباراتين.