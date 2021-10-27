فيوتشر يستأنف تدريباته استعداداً للاتحاد السكندري

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق فيوتشر اليوم الأربعاء، تدريباته استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وكان فيوتشر قد حقق فوزاً ثمينا على فاركو في مباراة الجولة الأولى بهدف نظيف سجله أيمن الصفاقسي لاعب الفريق.

ويلتقى فيوتشر، مع الاتحاد السكندرى، فى ثانى جولات الفريق في الدوري الممتاز في المباراة التي تقام على استاد الإسكندرية يوم السبت الموافق 30-10من الشهر الجاري.

وفي الجولة الثالثة يلتقي فيوتشر، مع المصري البورسعيدي، فى المباراة التى تقام على استاد الجيش ببرج العرب يوم الجمعة الموافق 5-11 من الشهر المقبل.

وفى الجولة الرابعة يلتقى فيوتشر مع الشرقية للدخان في مباراة تقام على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس يوم الخميس الموافق 18 -11من الشهر المقبل.

ويلتقي فيوتشر، مع انبي، في منافسات الجولة الخامسة في مباراة تقام على استاد السلام يوم الثلاثاء الموافق 23-11 من الشهر المقبل.

وفي الجولة السادسة يواجه فيوتشر، طلائع الجيش، على استاد جهاز الرياضة العسكر يوم الخميس الموافق 26-11.

وفي الجولة السابعة يواجه فيوتشر، مع الأهلي، في مباراة صعبة للفريق الصاعد حديثا الذي يصطدم بالمارد الأحمر الطامح لاستعاد الفوز بلقب الدوري من جديد في مباراة تقام على استاد السلام.

وفي الجولة الثامنة يواجه فريق فيوتشر، الإسماعيلي، في مباراة تقام على استاد الإسماعيلية.