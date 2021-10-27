ماذا قال كارتيرون عن أول انتصارات الزمالك في الموسم الجديد؟

باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك - صور Twitter

أبدي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك سعادته بالفوز على إنبي 2 / صفر اليوم الثلاثاء، في المرحلة الأولى من الدوري المصري.

وقال كارتيرون في مؤتمر صحفي إن فريقه استحق الفوز في المباراة، مرجعًا ذلك إلى سيطرته على مجريات الأمور طوال اللقاء وصنعه للكثير من الفرص.

وأوضح المدرب الفرنسي أن أرضية ملعب “بتروسبورت” لم تساعد اللاعبين كثيرًا خاصة فيما يتعلق باللمسة الأخيرة، مُشيدًا بدور مصطفى فتحي لاعب الفريق، موضحًا أنه ساعد في زيادة القوة الهجومية للفريق.

وأكد كارتيرون أن المغربي أشرف بن شرقي من العناصر المهمة بالفريق وأن غيابه عن التسجيل في مباراة اليوم لا يعني تذبذب مستواه، مشيرًا إلى أنه سجل في مباراتي توسكر ذهابًا وإيابًا في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، كما أشاد بكثرة الحلول الهجومية في الفريق مدللًا على ذلك بوجود العديد من اللاعبين مثل المغربي محمد أوناجم الذي يمكنه اللعب في الجناح الأيمن والأيسر.

وأضاف أن الزمالك يحتاج كل اللاعبين للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد، وشدد على أن الاعتماد على أوباما في خط الوسط ليس جديدًا عليه، وسبق وأن شارك في نفس المركز، مضيفًا أنه ينتظر عودة رزاق سيسيه من الإصابة للوقوف على مستواه.