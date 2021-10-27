من هو حكم مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022؟

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تلقيه إخطارًا من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، يفيد بتعيين طاقم تحكيم من الكونغو الديمقراطية، لإدارة المباراة التي يحل فيها المنتخب المصري ضيفًا على نظيره الأنجولي في الجولة الخامسة من المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
وذكر الاتحاد المصري أن المباراة المقرر لها يوم 12 نوفمبر المقبل، سيتولى إدارتها طاقم تحكيمي يتكون من كل من نجامبو ندالا حكم ساحة و سافاري كابيني مساعد أول و دياسيوا دادي مساعد ثان ومالالا كابنجا حكما رابعًا.
كما تم تعيين تشيلونجا ايراستوس من نامبيا مراقبًا للمباراة.
كان (فيفا) قد حدد يومي 12 و15 نوفمبر المقبل، موعدًا لمباراتي مصر أمام أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات، فيما أوضح الاتحاد المصري أنه طلب من الجهات الأمنية دخول 30 ألف متفرج لمباراة الجابون التي تم تحديد ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية.
ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا للمونديال برصيد عشر نقاط، بفارق أربع نقاط عن منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق نقطة عن أنجولا متذيل الترتيب.
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