مدرب إنبي: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الزمالك

لاعبي نادي إنبي أمام لاعبي نادي الزمالك - صور Twitter

أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في المباراة التي خسرها صفر / 2 أمام الزمالك، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري المصري.

وأوضح طولان أن ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم للزمالك وجاء منها الهدف الأول مع حلول نهاية الشوط الأول، لم تكن صحيحة.

وقال طولان في مؤتمر صحفي عقب المباراة :” تعرضنا لظلم تحكيمي في المباراة، أعتقد أن ضربة الجزاء غير صحيحة، لقد تعرضنا للظلم الموسم الماضي وأخشي أن يتكرر الموسم الحالي “.

وحرص طولان على الإشادة بلاعبيه رغم الخسارة في المباراة التي أٌقيمت في ملعب “بترو سبورت”.

وقال طولان إن فريقه أدي بشكل جيد رغم غياب عدد من لاعبيه بداعي الإصابة.

وأضاف أن فريقه وصل لمرمي الزمالك في أكثر من مناسبة، لكن اللاعبين لم يحسنوا استغلال الفرص.