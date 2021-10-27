ليفربول يطمئن جماهير الريدز حول إصابة نابي كيتا امام مان يونايتد

طمئن نادي ليفربول الانجليزي جماهير النادي حول خطورة إصابة لاعب خط الوسط الغيني نابي كيتا، وأكد أنه يعاني من كدمة ستبعده عن الفريق لبعض الوقت.

وكان كيتا قد تعرض لتدخل سيّء من بول بوجبا خلال فوز ليفربول بخماسية نظيفة على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد يوم الأحد الماضي، والذي كلف لاعب خط الوسط الفرنسي بطاقة حمراء، لكن خروج الدولي الغيني بالنقالة، اثار مخاوف جماهير النادي حول خطورة الإصابة.

وسجل لاعب خط الوسط الغيني الهدف الأول في المباراة، واستجاب بشكل جيد للانتقادات التي تلقاها في وقت سابق من الأسبوع عقب عروضه في مباراة أتلتيكو مدريد.

وقال مساعد المدير الفني الألماني “بيب ليندرز” لموقع النادي على الإنترنت: “نابي يعاني من كدمة في هذه اللحظة، ونحن نقيمها يومًا بعد يوم. إنها تبدو جيدة، لذلك هذا جيد “.

ويستعد فريق يورجن كلوب لخوض ثلاث مباريات في غضون أسبوع، بدءًا من مباراة مساء الأربعاء في كأس الرابطة الانجليزية ضد بريستون، قبل أن يستضيفوا برايتون في الدوري، وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويتعين على مدرب الريدز يورجن كلوب البحث عن حلول في خط الوسط مع العديد من اللاعبين الذين يعانون من الإصابة في الوقت الحالي.

وغاب لاعب الارتكاز البرازيلي فابينيو عن الفوز على مانشستر يونايتد يوم الأحد، لكنه في طريقه للعودة في نهاية الأسبوع.

في غضون ذلك، لن يتم ضم تياجو ألكانتارا، الذي كان يعاني من مشكلة في ربلة الساق، لمدة أسبوع آخر على الأقل حيث يقترب من العودة إلى التدريبات.

وأضاف ليندرز بخصوص لاعبي خط الوسط الآخرين: “فابينيو لن يكون جاهزًا لمباراة الغد، سنقيم حالته يومًا بعد يوم. يمكن أن يعود في مباراة يوم السبت “.

وتابع “ثم لدينا تياجو أيضًا، الذي هو أقرب إلى العودة إلى التدريبات مع الفريق أكثر من أي وقت مضى. سيكون في وقت لاحق من الأسبوع مع الفريق. ربما تكون عودته امام برايتون مبكرة جدًا ولكن من الجيد أنه عاد، خاصة في الوضع الذي نحن فيه “.

جيمس ميلنر هو رابع لاعب في خط وسط كلوب يتعامل مع إصابت – والتي ستبقيه خارج الملاعب حتى فترة التوقف الدولي المقبل.