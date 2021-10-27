متى موعد وتاريخ قرعة مجموعات دوري ابطال افريقيا 2022 والقنوات الناقلة؟

انتهى دور ال32 المؤهل إلى دور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2022 مطلع هذا الأسبوع بترشح 10 فرق عربية من أصل 16 فريقًا، ما يُنبيء بمواجهات من عيار ثقيل بين أندية شمال أفريقيا الأكثر حصدًا للقب في السنوات الـ 30 الماضية.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تأجيل موعد حفل سحب قرعة دور مجموعات دوري ابطال افريقيا للموسم الجديد لمدة شهرين بعد انتهاء دور ال32، بسبب ارتباط المنتخبات الأفريقية مطلع نوفمبر بجولتين في مجموعات تصفيات كأس العالم 2022، وانشغال منتخبات شمال القارة ببطولة فيفا كأس العرب 2021 المقرر لها على الأراضي القطرية في شهر ديسمبر.

وحدد الكاف في بيان رسمي تاريخ يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021، ليكون موعدًا لقرعة مجموعات دوري ابطال افريقيا 2022.

وستقام قرعة مجموعات دوري ابطال افريقيا في كما جرت العادة في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» بالعاصمة المصرية القاهرة.

وستنقل قرعة دوري ابطال افريقيا ظهر يوم الخميس 23 ديسمبر في بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية، وقناة بي إن سبورتس الاخبارية، بالاضافة إلى نقلها عبر منصات الكاف الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناة الاتحاد بموقع يوتيوب.

الفرق المتاهلة إلى مجموعات دوري ابطال افريقيا (دور ال16)

الزمالك المصري

النجم الساحلي التونسي

المريخ السوداني

ساجرادا اسبيرانسا الانجولي

أمازولو الجنوب افريقي

بيترو أتلتيكو الانجولي

الاهلي المصري

الرجاء البيضاوي المغربي

جوانينج جالاكسي البوتسواني

ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي

الترجي التونسي

حوريا كوناكري الغيني

وفاق سطيف الجزائري

الهلال السوداني

شباب بلوزداد الجزائري

الوداد البيضاوي المغربي

تصنيف ومستويات الأندية المتأهلة لدوري ابطال افريقيا 2020

يتواجد حامل لقب البطولة في آخر نسختين «نادي الاهلي المصري» في المستوى الأول، ومعه الثنائي المغربي «الرجاء والوداد»، وبطل تونس «الترجي الرياضي».

وتسبب الخروج المُبكر لنادي الزمالك من دور مجموعات البطولة الموسم الماضي، في تراجعه إلى أندية المستوى الثاني مع أندية «النجم الساحلي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وحوريا كوناكري الغيني».

ورغم تمكن شباب بلوزداد من بلوغ ربع نهائي النسخة الماضية، إلا أن قلة مشاركاته في البطولة خلال السنوات الماضية أثر بالسلب على تصنيفه ليبقى رفقة أندية المستوى الثالث «الهلال السوداني ووفاق سطيف الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي».

أما أندية المستوى الرابع فهم «المريخ السوداني وأمازولو الجنوب أفريقي وساجرادا الأنجولي وجالاكسي البوتسواني».