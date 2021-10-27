دانجوما ينقذ فياريال من الخسارة الثالثة في الدوري الاسباني

بولاي ديا مهاجم فياريال يسجل هدف امام قادش - صور AFP

أنقذ الجناح الدولي الهولندي «أرناوت دانجوما» حامل لقب الدوري الأوروبي «فياريال» من الخسارة الثالثة على التوالي في منافسات الدوري الاسباني هذا الموسم 2022/2021، بتسجيل هدف التعادل الثالث لفريقه أمام قادش في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب لاسيراميكا بمدينة فياريال مساء يوم الثلاثاء 26 أكتوبر.

وتأخر فياريال بثلاثة أهداف سجلهم الهندوراسي «تشوكو لوزانو» في الدقائق 14 و45 و52 (هاتريك)، مقابل هدف وحيد لأصحاب الضيافة سجله المدافع الشاب باو توريس في الدقيقة 43 بعد تمريرة من داني باريخو.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع خسارة فياريال للمرة الثالثة هذا الموسم، قلص السنغالي «بولاي ديا» النتيجة 3/2 بمتابعة مميزة لعرضية أرضية أرسلها الظهير الافواري «سيرج أورييه» في الدقيقة 80.

ورفض فياريال الاستسلام للخسارة، واستطاع تسجيل هدف التعديل في الدقيقة الخامسة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع بواسطة الهولندي «دانجوما» بعد تلقيه تمريرة رأسية من «بولاي ديا» إنفرد على إثرها بحارس المرمى ليراوغ ويسدد من زاوية صعبة للغاية.

وسقط فياريال في أول خسارة له هذا الموسم بمنافسات الدوري الاسباني أمام أوساسونا ضمن الجولة التاسعة، وفي الجولة التالية خسر من أثلتيك بلباو.

ويُوصف فياريال حاليًا بملك التعادلات من قبل النقاد في إسبانيا، فقبل تعادله مع قادش منتصف هذا الأسبوع، كان قد سقط في فخ التعادل 5 مرات، الأمر الذي أبعده عن الصراع على المركز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في وقت مُبكر من الموسم.

ويحتل الفريق الملقب بالغواصات الصفراء المركز ال12 في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 12 نقطة، وله مباراة مؤجلة منذ الجولة الرابعة أمام آلافيس.

وتفصل فياريال 6 نقاط واضحة عن ريال بيتيس صاحب المركز الخامس، وأوساسونا صاحب المركز السادس.