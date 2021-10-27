الامارات | أغرب مشهد عنيف كرة القدم عقوبته غير منطقية لـ "الحارس المصارع" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب مشهد عنيف كرة القدم عقوبته غير منطقية لـ "الحارس المصارع" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاعتداء حارس مرمى على مدافع عند خط المرمى في مباراة في الدوري الأميركي لكرة القدم، إذ حمله على طريقة عمالقة المصارعة الحرة WWE وأسقطه أرضاً في مشهد صنفه المغردون على أنه بين أغرب مشاهد الاعتداء في الملاعب.

المفارقة أن حكم المباراة التي جمعت فريقا سبورتينغ كنساس سيتي وسياتل ساندرز أشهر البطاقة الصفراء لحارس الأول على الرغم من الاعتداء الواضح من دون كرة!.

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