الامارات | سارة عكاشة: أحلم بتمثيل الإمارات في أولمبياد باريس 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن سارة عكاشة: أحلم بتمثيل الإمارات في أولمبياد باريس 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت البطلة الإماراتية، سارة عكاشة، أنها تحلم بتمثيل الإمارات في أولمبياد باريس 2024، وذلك عقب التألق في البطولة العربية للسباحة التي تختتم، اليوم، في أبوظبي، بعدما حصدت ثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في فئة 16-18 سنة، لتخطف الأضواء عقب غياب السبّاحة الإماراتية، ليلى الخطيب، عن البطولة بسبب وجودها في بريطانيا، وكان من المقرر أن تشارك في البطولة سابقاً.

ونجحت السبّاحة الإماراتية، سارة عكاشة (16 عاماً)، في حصد ثلاث ميداليات، وهي ذهبية 200 متر حرة رغم صغر عمرها قياساً بالمشاركين، وفضية 100 فراشة، إضافة إلى برونزية 400 متر متنوع، وهي ثلاثة سباقات قوية، لتزيد حصيلة الإمارات في البطولة بـ12 ميداليات حتى الآن.

وقالت سارة عكاشة لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت السباحة وعمري 11 عاماً بإحدى الأكاديميات الخاصة في أبوظبي، وأتدرب تحت إشراف برنامج أبوظبي للسباحة برفقة مدربي الخاص، طموحي هو الوجود في بطولة العالم للسباحة، ديسمبر المقبل، إضافة إلى الوجود في أولمبياد باريس 2024، وأعمل على ذلك في التدريبات الخاصة والبرنامج اليومي للتدريب».

وأضافت: «أتدرب ثماني وحدات تدريبية في ستة أيام بالأسبوع، وهذا لا يمنعني عن الدراسة والانتظام في تدريباتي، وطموحي كبير في الوصول إلى أبعد نقطة في مجال السباحة، عائلتي تشجعني دائماً على المذاكرة، والانتظام في التدريبات اليومية».

ونجح المنتخب الإماراتي في حصد 12 ميدالية ملونة، مع ختام اليوم الثالث للبطولة العربية للسباحة، بواقع خمس ذهبيات وخمس فضيات وبرونزيتين، في انتظار الحصاد النهائي للمنتخب الوطني الذي يتطلع إلى تحقيق رقم قياسي في عدد ميدالياته.

من البطولة

■ أقيم على هامش البطولة العربية اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للسباحة، ولم يستغرق أكثر من ساعة.

■ لم يجد سباح منتخب تونس الأولمبي، أحمد الحفناوي، أي عناء في الفوز بسباقَي 1500 و800 متر سباحة حرة، وسيخوض في اليوم الختامي سباق 400 متر حرة.

■ سباح المنتخب الوطني، عمر الحمادي، هو الوحيد في مرحلة العمومي، ونجح في الفوز بميدالية عربية.

■ فوجئ إعلامي طلب إجراء مقابلة مع السباح، أحمد الحفناوي، بعد ختام سباق 1500 متر الذي توج فيه بالذهبية، بأن الحفناوي سيخوض تدريباً مباشرة بعد السباق لمسافة 3000 متر.

■ حضر العديد من مندوبي الاتحاد الدولي للسباحة من أجل معاينة المركز الرياضي الذي يستضيف بطولة العالم للألعاب المائية ديسمبر المقبل، حيث سيكون المسبح مقر استقبال الوفود لإقامة المعسكرات التدريبية.

■ تعجب الجمهور ومتابعون من عدم نقل البطولة أو وجود رابط بث للمنافسات طوال أيام المنافسة، ما جعل اتحاد السباحة ينقل البطولة مباشرة من حساب «إنستغرام» الرسمي له.

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