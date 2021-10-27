الامارات | محمد اليليلي ثالث العالم للهواة المصنفين في الشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد اليليلي ثالث العالم للهواة المصنفين في الشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز لاعب منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، محمد اليليلي، بالمركز الثالث في بطولة العالم للهواة المصنفين تحت 2000 نقطة للشباب، التي اختتمت أول من أمس في جزيرة رودوس في اليونان، بعد أن جمع ست نقاط، فيما حقق زميله خليفة الحفيتي أربع نقاط ونصف النقطة، وارتفع تصنيفه الدولي 42 نقطة، وفاز الهندي بيتير اناند بالمركز الأول.

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