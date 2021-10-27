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الامارات | 24 نزالاً في النسختين العربية والدولية من «محاربي الإمارات»

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام غداً وبعد غدٍ نسختان جديدتان (العربية والدولية) من بطولات محاربي الإمارات، في صالة «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد في أبوظبي، بمشاركة 48 مقاتلاً ومقاتلة، حيث تشهد كل نسخة إقامة 12 نزالاً مثيراً.

وكشفت اللجنة، خلال مؤتمر صحافي، بحضور رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، فؤاد درويش، عن اكتمال كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالبطولة، والتجهيزات التي اكتملت في صالة النزالات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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