الامارات | 24 نزالاً في النسختين العربية والدولية من «محاربي الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 24 نزالاً في النسختين العربية والدولية من «محاربي الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام غداً وبعد غدٍ نسختان جديدتان (العربية والدولية) من بطولات محاربي الإمارات، في صالة «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة 48 مقاتلاً ومقاتلة، حيث تشهد كل نسخة إقامة 12 نزالاً مثيراً.

وكشفت اللجنة، خلال مؤتمر صحافي، بحضور رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، فؤاد درويش، عن اكتمال كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالبطولة، والتجهيزات التي اكتملت في صالة النزالات.

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