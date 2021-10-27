الامارات | حارس البطائح: حصد النقاط أهم من «الكلين شيت»

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس البطائح: حصد النقاط أهم من «الكلين شيت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال حارس فريق البطائح، منصور البلوشي، إن ما حققه الفريق من بداية قوية في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة بعد التأهل إلى الدور المقبل، وكذلك النتائج المميزة في مستهل دوري الدرجة الأولى، يؤكد أن الفريق يسير في الطريق الصحيح، ويعكس الطموحات الكبيرة للبطائح في الموسم الجاري، وعلى رأسها السعي للصعود إلى المحترفين.

وتألق الحارس السابق للمنتخب الأولمبي بشدة هذا الموسم مع فريقه، حيث خاض ست مباريات في الدوري وتمهيدي الكأس، ولم يستقبل فيها أي هدف، لكنه شدد على أن «مساعدة فريقه على جمع النقاط وتحقيق الانتصارات، والسعي لتحقيق الهدف الأهم بالصعود، أهم بكثير من الشباك النظيفة (الكلين شيت)، وأنه إن تحقق الأمران فهو أمر طيب».

وأضاف في حديث إلى «الإمارات اليوم»: أتطلع إلى أن أكون أحد أفراد الفريق الاساسيين بقيادة البطائح للعب في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، وشخصياً أتمنى أن أقدم أداءً ايجابياً افضل من الموسم الذي صعدت فيه مع خورفكان للعب في المحترفين، والفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في اندية الدرجة الأولى، كما حدث في الموسم 2018.

وتابع: رغم أن الموسم الحالي يختلف عن المواسم السابقة من ناحية عدد الفرق المشاركة وعدد المباريات التي سيخوضها كل فريق، لكن ثقتنا عالية بالاستمرار بالعطاء نفسه وتحقيق النتائج، خصوصاً في ظل توافر رعاية ودعم مميزين من قبل مجلس الإدارة للوصول للنهاية السعيدة بهذا الشأن.

وأضاف: نعتز بأن خط دفاع الفريق هو الأقوى حالياً قياساً بعدد المباريات، والفريق أكمل ست مباريات من دون ان يستقبل أهدافاً، والجهاز الفني بقيادة المدرب طارق الحضيري ومدرب الحراس حريص على تعزيز هذا الجانب لتحقيق المزيد من النجاح.

وأوضح: الهدف الأهم هو أن يحقق الفريق الانتصارات ويكسب النقاط للمضي في البطولة، ومادامت نظافة الشباك تساعد في ذلك فهو ما أتمناه أنا أيضاً.

وعن أخطر المهاجمين الذين واجههم حتى الآن، قال إنه مهاجم دبا الفجيرة البرازيلي دياجو دا سيلفا، الذي يعتبره أقوى مهاجم في موسم الهواة حتى الآن، وأكثرهم دقة امام المرمى، لكنه شدد على أن ثقته العالية بالنفس وبدعم زملائه استطاع الحد من خطورته، حيث تفوق البطائح في تلك المباراة 1-صفر، وكانت في الجولة الأولى بالدوري.

• 6 مباريات للبطائح في الموسم الجاري خاضها منصور البلوشي بتمهيدي الكأس ودوري الدرجة الأولى من دون أن يستقبل أي هدف.

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