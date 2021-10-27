الامارات | المنتخب الأولمبي.. في مباراة «الفرصة الأخيرة» أمام الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي.. في مباراة «الفرصة الأخيرة» أمام الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الأولمبي الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم مباراة مفصلية ومصيرية أمام المنتخب الهندي، حيث يتوجب عليه الفوز ولا شيء غيره للإبقاء على أمله في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والتي تقام في أوزبكستان العام المقبل. وتقام المباراة في استاد الفجيرة الدولي، على أن تقام بعدها مباراة منتخبي عمان وقيرغيزستان.

وكان المنتخب تلقى هزيمة مفاجئة في المباراة الأولى ضد قيرغيزستان بهدفين لهدف واحد ضمن منافسات المجموعة الخامسة، والنتيجة نفسها فازت الهند على عمان، لتتصدر الهند المجموعة بثلاث نقاط، وبالرصيد نفسه لقيرغيزستان الثانية، بينما حل المنتخب ثالثاً وعمان رابعاً من دون رصيد. ويتأهل متصدرو المجموعات، وأفضل أربعة ثوانٍ من كل المجموعات.

ويحتاج الأبيض إلى تحقيق الفوز بفارق هدفين، وإلى فوز منتخب عمان على قيرغيزستان لتجديد حظوظه. ويملك المنتخب لاعبين بإمكانات فنية مميزة، لكنه سيفتقد مهاجمه الرئيس سلطان عادل للإصابة.

وسبق لمدرب المنتخب، الإسباني دينيس داسيلفا، أن دعا اللاعبين في تصريح صحافي إلى التركيز أكثر وتجنب الأخطاء الدفاعية المؤثرة، وتحقيق الفوز في لقاءي الهند وعمان ولا شيء غيره كفيل بالحفاظ على آمال المنتخب في التأهل.

• تتصدر الهند المجموعة الخامسة بـ3 نقاط، تليها قيرغيزستان بذات الرصيد، ثم الإمارات وعمان.

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