الامارات | 3 ملايين درهم جوائز بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين درهم جوائز بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تقديم باقة من الجوائز النقدية الضخمة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 800 ألف دولار (نحو ثلاثة ملايين درهم) للفائزين ببطولة أبوظبي العالمية للمحترفين.

وتنطلق النُسخة الـ13 من البطولة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر المقبل، في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي. ومن المنتظر أن تحظى المنافسات بمشاركة ما يزيد على 4000 لاعب ولاعبة، من أكثر من 90 دولة، ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة للمنافسة على ألقاب فئات الأوزان المختلفة.

وقال بيان صحافي: «يفوز المشاركون ضمن فئة الكبار من حاملي الحزام الأسود، بإجمالي جوائز نقدية تصل إلى 126 ألف دولار، حيث يحصل الفائزون على 3000 و5000 و10 آلاف دولار للمراكز الثلاثة الأولى، بينما يحصل الفائزون من حاملي الحزام البني على إجمالي جوائز تصل إلى أكثر من 73 ألف دولار، حيث يحصل الفائزون على 1500 و3000 و6000 دولار عن المراكز ذاتها، وتتوزع الجائزة النقدية لفئة الأساتذة الأولى للرجال، التي يشارك في منافساتها حاملو الحزام الأسود، ممن تجاوزوا الـ30 من العمر، بين 1500 و3000 و6000 دولار للمراكز الثلاثة الأولى، أما اللاعبات المشاركات ضمن فئة السيدات فيحصلن على جوائز نقدية بقيمة تراوح بين 1500 و3000 و6000 دولار عن المراكز الثلاثة الأولى».

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، محمد الظاهري: «تخصيص ثلاثة ملايين درهم خطوة تؤكد التزامنا بضمان حصول مواهب الجوجيتسو، في الدولة وخارجها، على التقدير الذي تستحقه بالشكل المثالي، ونحن حريصون على القيام بكل ما بوسعنا لتطوير مهارات اللاعبين في هذه الرياضة، بما يسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة».

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