الامارات | اتحاد الكرة يطلق برنامج تطوير منتخبات الشباب.. و125 لاعباً في دوري «المناطق»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلق برنامج تطوير منتخبات الشباب.. و125 لاعباً في دوري «المناطق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم، أول من أمس، مشروع وبرنامج تطوير منتخبات الشباب، تحت إشراف لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وذلك تماشياً مع استراتيجيته الجديدة، ورؤية 2038. ويهدف المشروع إلى اكتشاف وانتقاء المواهب الكروية من الفئتين العمريتين تحت 13 و14 عاماً، بالتعاون والتنسيق مع أندية الدولة، والعمل على تأسيس وإعداد تلك المواهب وتطويرها، من خلال برامج فنية مستحدثة، واتباع سياسة وفلسفة تدريبية موحدة.

وشهد البرنامج عودة منافسات دوري المناطق، بمشاركة 125 لاعباً من مواليد 2007 و2008، تم توزيعهم على خمسة فرق، تُمثل أندية أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة، حيثُ يشتمل البرنامج على ثلاث مراحل يتم تنفيذها خلال الموسم الحالي.

وبدأت الأولى أول من أمس، على ملاعب اتحاد الكرة وملاعب أندية بني ياس والشارقة واتحاد كلباء والإمارات، وتتضمن أداء اللاعبين مجموعة من التدريبات الفنية والبدنية مرتين أسبوعياً (الإثنين والأربعاء)، على أن يقوم مدربو مراكز التدريب التابعة لاتحاد الكرة، بعمل زيارات ميدانية لمتابعة تدريبات هؤلاء اللاعبين في أنديتهم، ومتابعتهم خلال مشاركاتهم في مسابقات المراحل السنية.

وستشهد المرحلة الثانية استمرار أداء اللاعبين الحصص التدريبية، إضافة إلى إقامة مباريات بين فرق المناطق، على أن يتم انتقاء أفضل اللاعبين المشاركين خلال المباريات التي ستُلعب خلال المرحلة الثالثة للبرنامج، حيثُ سيتم اختيار أفضل 25 لاعباً لتشكيل نواة منتخبنا للناشئين تحت 14 عاماً.

ويُشرف على البرنامج مجموعة من المدربين المعتمدين لدى اتحاد كرة القدم، بمتابعة مباشرة من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية.

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