الامارات | «طواف الإمارات» ينطلق ويختتم في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «طواف الإمارات» ينطلق ويختتم في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم النسخة الرابعة لـ«طواف الإمارات» خلال الفترة 20 إلى 26 فبراير المقبل، بحسب اعتماد الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية أخيراً لسلسلة السباقات العالمية لعام 2022، حيث يعد «طواف الإمارات» السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط.

ويدشن «طواف الإمارات» سلسلة سباقات الدراجات الهوائية في العالم، حيث سينطلق عبر سبع مراحل من أبوظبي، مروراً بمعالم التقدم والازدهار والتضاريس الجغرافية المتنوعة بين الطبيعة والصحراء والجبال والطرق الساحلية في مختلف إمارات الدولة، وصولاً إلى المرحلة الختامية في العاصمة أبوظبي، بمشاركة نخبة نجوم العالم والفرق المحترفة.

وقال بيان صحافي: «يشهد طواف الإمارات مشاركة 19 فريقاً محترفاً تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات، كما تبث منافساته عبر 200 دولة، ويعد حدثاً عالمياً مرموقاً ومفضلاً لنخبـــة الدراجين والفــــــرق الكبيرة».

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «فخورون بتدشين طواف الإمارات للسباقات العالمية، بعد اعتماد الاتحاد الدولي للدراجات لأجندته لعام 2022، وتحديد البداية هنا من الإمارات، ما يشكل أمراً مميزاً ومهماً لمسيرة الحدث، ودوره في جذب نجوم العالم للانطلاق في رحلتهم ومشوارهم التنافسي نحو الألقاب».

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