شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نوح: تأثرنا بغياب 5 محترفين أمام المقاولون العرب بسبب خطأ إدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء نوح، المدير الفني لفريق "ايسترن كومباني"، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام المقاولون العرب بالدوري رغم الخسارة، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الثلاثاء، في انطلاقة الدورى.

وقال نوح في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، إن المقاولون فاز بالخبرات موضحا أن المواجهة القادمة ضد غزل المحلة في الجولة الثانية للدوري ستكون صعبة.

وأوضح المدير الفني لفريق ايسترن كومباني أن فريقه تلقى ضربة قوية بغياب اللاعبين الأجانب (5 لاعبين) بسبب وجود خطأ اداري في قيد هؤلاء اللاعبين، موضحا أنه يتمنى حله في أسرع وقت للحاق بمباريات الدوري.

واختتم نوح أن الفريق عانى من غياب هؤلاء اللاعبين الأجانب، خاصة أن الفريق في فترة الإعداد قدم عروضا قوية بحضور الأجانب.