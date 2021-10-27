شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نوح: تأثرنا بغياب 5 محترفين أمام المقاولون العرب بسبب خطأ إدارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف علاء نوح، المدير الفني لفريق "ايسترن كومباني"، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام المقاولون العرب بالدوري رغم الخسارة، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الثلاثاء، في انطلاقة الدورى.
وقال نوح في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، إن المقاولون فاز بالخبرات موضحا أن المواجهة القادمة ضد غزل المحلة في الجولة الثانية للدوري ستكون صعبة.
وأوضح المدير الفني لفريق ايسترن كومباني أن فريقه تلقى ضربة قوية بغياب اللاعبين الأجانب (5 لاعبين) بسبب وجود خطأ اداري في قيد هؤلاء اللاعبين، موضحا أنه يتمنى حله في أسرع وقت للحاق بمباريات الدوري.
واختتم نوح أن الفريق عانى من غياب هؤلاء اللاعبين الأجانب، خاصة أن الفريق في فترة الإعداد قدم عروضا قوية بحضور الأجانب.
وحقق المقاولون العرب الفوز على ايسترن كومبانى بهدف مقابل للاشئ احرزه النيجيري جون أوكلى في الدقيقة 18 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة الأولى من مسابقة الدورى.
جاء الهدف من كرة "هات وخد" بين أوكلى وزميله عبدالله ياسين انفرد على إثرها المهاجم النيجيري وتخطى أحمد بوسكا حارس الضيوف بسهولة وأودع الكرة في المرمى الخالى .