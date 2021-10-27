شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تم إلغاء إنذار محمود علاء أمام إنبى ولم نطلب حكاما أجانب للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتابع أبو العز في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "محمود ناجي أوضح خلال المباراة أن البطاقة الصفراء لـ المثلوثي وليس محمود علاء، وبالتالي تم إلغاء بطاقة علاء الصفراء".

وواصل المدير الإداري الجديد لنادي الزمالك أن النادي الأبيض لم يطلب حكاما أجانب للقاء الأهلي المقرر له 5 نوفمبر المقبل حتى الآن.