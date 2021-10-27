شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تم إلغاء إنذار محمود علاء أمام إنبى ولم نطلب حكاما أجانب للقمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وتابع أبو العز في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "محمود ناجي أوضح خلال المباراة أن البطاقة الصفراء لـ المثلوثي وليس محمود علاء، وبالتالي تم إلغاء بطاقة علاء الصفراء".
وواصل المدير الإداري الجديد لنادي الزمالك أن النادي الأبيض لم يطلب حكاما أجانب للقاء الأهلي المقرر له 5 نوفمبر المقبل حتى الآن.
وتجهز لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، عرضا لتقديمه لأندية الدورى الممتاز وعلى رأسهم الأهلى والزمالك، باستقدام حكام عرب لإدارة مباريات الدورى بدلا من الحكام الأوروبيين بعد فتح الباب أمام إمكانية الاستعانة بالحكام الاجانب بالدورى المصرى.
وعقدت لجنة الحكام باتحاد الكرة مؤخرا أكثر من بروتوكول تعاون مع لجان الحكام فى تونس والمغرب والجزائر، لذا تفضل لجنة الحكام باتحاد الكرة الاعتماد على حكام شمال افريقيا بالدورى المصرى.
كما يرى مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن استقدام حكام عرب لمباريات الدورى الممتاز سيوفر مبالغ مالية كبيرة على الأندية المصرية، حيث سيكلف استقدام طاقم أوروبى لإحدى مباريات الدورى 35 ألف دولار.