شكرا لقرائتكم خبر عن أول محكمة فى الدورى: لم تحدث أى تجاوزات من اللاعبين فى لقاء المقاولون وإيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شاهندة المغربي، الحكم الرابع في مباراة المقاولون العرب وإيسترن كومباني، والتي أقيمت في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، أنه لم تحدث أى تجاوزات من اللاعبين خلال أحداث اللقاء، متابعة: "لا يقلقنى وجود الجماهير، بالعكس وجودهم يضيف للعبة".

وخطفت الحكم الدولى شاهندة المغربى الأضواء فى مباراة المقاولون العرب وايسترن كومبانى، في الظهور الأول للعنصر النسائى الموسم الجديد خلال طاقم الحكام، في المباراة التى أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى، حيث قاد المباراة تحكيميا هشام الفلال وساعده مصطفى عطية ورجب محمد والحكم الرابع شاهندة المغربي.