مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27 / 10 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 27 / 10 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراتين تجمع بيراميدز مع مصر المقاصة على ستاد الدفاع الجوى ومباراة الاسماعيلى مع الاهلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى للمسابقة.

موعد مباراة بيراميدز ومصر المقاصة

تقام مباراة بيراميدز ومصر المقاصة في الخامسة والنصف عصر اليوم الأربعاء على ستاد الدفاع الجوى بمواجهة قوية للفريقين اللذان يبحثان عن ضربة بداية موفقة بالنسخة الجديدة للمسابقة.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لإيهاب جلال مديراً فنياً بيراميدز في الدوري بعدما قاد الفريق السماوى للتأهل لمحلق دور الـ 32 للكونفدرالية بعد تخطى عقبة عزام التنزانى بهدف دون رد عقب توليه المسئولية خلفاً لليونانى جونيس.

ويسعى إيهاب جلال لتقديم موسم متميز مع بيراميدز يعيد رونق الفريق السماوى بعد سلسلة اخفافات الموسم الماضى ، وأبرم نادى بيراميدز بعض الصفقات السوبر من أجل تدعيم صفوفه قبل انطلاق المنافسة، حيث تعاقد مع المهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف بعد إنتهاء تعاقده مع الإسماعيلى، والدولى المغربى وليد الكرتى لاعب الوسط، مع ضم حسين السيد "مارسيلو" وهشام محمد، وعبد الله مجدى، وشراء محمود صابر من نادى النجوم، مع عودة ناصر منسى بعد انتهاء إعارته لطلائع الجيش.

في المقابل نجح مسئولو نادي المقاصة في إبرام 20 صفقة، خلال الميركاتو الصيفي، في تدعيم صفوف الفريق الفيومي في الموسم الجديد من عمر الدوري،

موعد مباراة الاسماعيلى والأهلى

تقام مباراة الاسماعيلى والأهلى في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، كلاسيكو الأهلى والإسماعيلي له طابع خاص دائماً في الكرة المصرية بعد قمة الأهلى والزمالك ودائما ما تشهد هذه المباريات ندية بين الفريقين دون توقع للنتيجة فرغم تفوق الأهلى تاريخيا على الإسماعيلي في المواجهات التي التقيا فيها الفريقين إلا أن الإسماعيلى يكون ند للأحمر في معظم هذه اللقاءات.

مواجهات الأهلى والإسماعيلى تنتظرها الجماهير بمختلف الوانها لانها ذات مستوي وطابع خاص ولا ترتبط بمستوى الفريقين قبل اللقاء ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن الثأر الكروى لاسيما أن الاسماعيلى كان أحد أهم الأسباب التي دفعته لخسارة لقب الدوري بالموسم الماضى لصالح الزمالك في الأمتار الأخيرة للمسابقة بعدما نجح الدراويش في إنهاء المباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

مباراة الليلة ستكون ذات طابع خاص فهى لأول مرة منذ فترة طويلة تشهد حضور جماهيرى بعد إعلان رابطة الأندية المحترفة عودة الجمهور للمدرجات بالموسم الجديد بواقع 2000 مشجع، ويدير محمد عادل الحكم الدولى مواجهة الأهلى والاسماعيلى الليلة.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.