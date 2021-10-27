شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الرياضي لسيراميكا يكشف للاعبين أهداف الفريق قبل التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، بالروح العالية للاعبي الفريق، خلال مباراة الجونة والتى انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق في افتتاحية الدوري الممتاز.

وقال البطاوي في حديثه مع اللاعبين: "المباريات القادمة للفريق مهمة للغاية، وعلينا حصد النقاط الثلاثة، وتحقيق العلامة الكاملة قبل التوقف الدولي".

وأوضح المدير الرياضي أن مجلس إدارة النادي لديه ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، من أجل تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الجميع داخل منظومة سيراميكا يبذل كل ما لديه من جهد، لتحقيق هذا الهدف.