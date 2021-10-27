شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: لن نقدم احتجاجا ضد حكم لقاء الزمالك.. وأتمنى تدخل رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أنه يهنئ الزمالك بالفوز في أول جولة بالدوري على حساب فريقه ولكن ضربة الجزاء الوهمية أثرت بشكل واضح في نتيجة المباراة.

وأشار عبد الناصر خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن الزمالك كان أكثر خبرة وحقق النقاط الثلاثة، ولكن ضربة الجزاء التي حصل عليها الزمالك وهمية.

وأضاف مدير الكرة بنادي إنبي: "الإحساس بالظلم أمر صعب ويجب على رابطة الأندية التصدي لمثل هذه الأخطاء، خاصة أن حكام الفيديو لديهم كل المقومات لتنبيه الحكم بعد زيادة كاميرات التصوير وجودة البث التليفزيوني".

وأكد عبد الناصر محمد أن فريقه لن يقدم اعتراضا رسميا لأنه لن يجدى نفعا، موضحا أن هذه الأخطاء تهدر مجهود فريق بالكامل، وأشار إلى أن الحكم محمود ناجي كان خارج الفورمة، ولاعبو الفريق شعروا بأنهم لن يحصلوا على حقهم.