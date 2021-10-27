شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: تقنية الفار غابت عن أداء دورها فى مباراة الزمالك وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل الإعلامي أحمد شوبير عن دور تقنية الفيديو في مباراة الزمالك وإنبي قائلا: "كان هناك أكثر من حالة جدلية لم يتم التدخل بها ما السبب؟!! مثال على هذه الحالات الإنذار الخاطئ لـ محمود علاء بدلا من المثلوثي".

وتعجب شوبير من غياب دور التقنية في تصريحات ببرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس: "أين دور تقنية الفيديو من مباراة الزمالك وإنبي؟ بوجه اللوم لـ لجنة الحكام وكابتن عصام عبد الفتاح لم يتم اختيار حكم الفيديو للمباراة بشكل جيد، وأتمنى ألا يعكر التحكيم الشكل الممتاز للدوري هذا العام".

وواصل شوبير: "فين أسماء حكام المباريات، عصام عبد الفتاح قال أعلنتها وصفحة اتحاد الكرة منزلتهاش، هو احنا في صراع مع بعض؟! ده دورى بلد، ومسابقة بلد".

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما علي نظيره إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الأولي من الدورى، ليحصد الزمالك أول 3 نقاط في مشوار الحفاظ علي لقب الدورى.

أحرز هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 45 + 3 من ركلة جزاء، وعمر السعيد في الدقيقة 85 من رأسية رائعة.