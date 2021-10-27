شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: حسين فيصل أصبح "ملك نادى سموحة" بعد استغناء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، مدرب نادى سموحة، أن حسين فيصل هو ملك للنادى بعد استغناء نادى الزمالك عنه في الموسم الماضى، وتم ضمه في صفقة انتقال حر.

وقال أحمد سامى في مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "فرضنا أسلوبنا أمام الاتحاد وأهدرنا العديد من الفرص، وكنا ممكن نقتل المباراة ولكن هي دى كرة القدم، والاتحاد بذل مجهود كبير".

وأضاف مدرب سموحة: "حسين فيصل لاعب مهم جدا وهو ملك نادى سموحة لأن الزمالك استغنى عنه وينتظره مستقبل كبير، وكان معايا في طنطا معارا للزمالك فعارف إمكانياته، ولما الزمالك استغنى عنه وكيله تحدث معى وتم قيده في سموحة بشكل حر".

وتابع: "ضربة جزاء الاتحاد الثانية غير صحيحة ومندهش جدا من عدم مراجعة حكم المباراة للقطة ضربة الجزاء الثانية أمام الاتحاد السكندرى".

ويبحث الجهاز الفني للموج الأزرق بقيادة أحمد سامى عن بدائل في إطار الإستعدادات للمباراة القادمة أمام المصرى في الجولة الثانية بإستاد برج العرب، بعدما أثبتت الأشعة إصابة شريف رضا بشد في العضلة الضامة، بينما أصيب خالد عبد الفتاح بشد في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يشاهد أحمد سامى مباراة المصرى أمام غزل المحلة في الجولة الأولى للدورى المقرر إقامتها غدا الخميس لتحديد مواطن القوة والضعف في الفريق البورسعيدى قبل مباراتهما المقبلة .