شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: القمة ستكون بحكام مصريين.. ونطالب بزيادة الجمهور فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السمرى، المدير التنفيذى لنادى الزمالك، أنه من المبكر الحديث عن حكم مباراة القمة، وأن النادى الأبيض لا يمانع تعيين حكم مصرى للمباراة، وأن المهلة التى وضعها اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب لن تسعف النادى الأبيض لطلب حكم أجنبى، وهى 15 يوما قبل اللقاء، مضيفا أن الأقرب أن تقام المباراة بحكم مصرى.

وطالب حسين السمرى، خلال تصريحات تليفزيونية، بزيادة الجماهير فى مباريات الدورى فى الفترة المقبلة، وأن اللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب مستمرة فى مهام عملها ولم تتلق أى مخاطبات بشأن مصيرها.

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما على نظيره إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الأولى من الدورى، ليحصد الزمالك أول 3 نقاط في مشوار الحفاظ على لقب الدورى.

ووصل فريق الزمالك للمباراة رقم 24 دون هزيمة منذ الموسم الماضي، حيث كانت آخر مباراة خسرها نادي الزمالك أمام الأهلي في الدور الأول من دوري الموسم الماضي، بنتيجة 2/1، في 18 أبريل الماضي أي منذ 191 يوماً.

ونجح الزمالك في تحقيق سلسلة 24 مباراة بلا هزيمة بشكل متتالي في مختلف البطولات، سواء في الدوري العام أو كأس مصر أو النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا.