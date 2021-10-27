شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبدالفتاح: ضربة جزاء الزمالك صحيحة بنسبة 50% وانتظروا طاقم تحكيم نسائى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن ضربة جزاء الزمالك أمام إنبى تحتسب ركلة جزاء بنسبة 50%، كما يمكن ألا تحتسب بنسبة 50%، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض على الفريق البترولى بهدفين نظيفين، في إطار مباريات الأسبوع الأول من الدورى.

وقال عصام عبد الفتاح في مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "في الحقيقة ضربة جزاء الزمالك أمام إنبى 50 أو 50، وسأعيد رؤيتها من خلال صور تقنية الفيديو مرة أخرى وسأعلن عن صحتها من عدمها بكل أمانة".

وأضاف رئيس لجنة الحكام: "ركلة جزاء الاتحاد الثانية أمام سموحة ركلة جزاء مليون في المائة، بعد خبطة من مدافع سموحة لرجل مهاجم سموحة، وكل حكام الفيفا أكدوا وجود ركلة جزاء بعدما قمت بسؤالهم، والحكم لم يذهب لمراجعة ضربة الجزاء الثانية للاتحاد السكندرى لتأكده من الخطأ".

وتابع عصام عبد الفتاح: "طاقم الحكام الفوسفورى موجود في كل مباريات الدوريات العالمية ولكن الناس ركزت مع الحكام المصريين، وسنحاول تغيير الشورت إلى اللون الأسود لكسر اللون الفوسفورى ويظهر الحكم".

وأضاف: "حتى هذه اللحظة لم يطلب أي ناد حكما أجنبيا لإدارة مبارياته، ومباراة القمة حتى الآن بحكام مصريين ما لم يطلب أي من الفريقين حكما أجنبيا".

وأوضح رئيس لجنة الحكام: "شاهندة المغربى مرشحه للتحكيم في كأس العالم للسيدات، وستدير مباريات دورى أبطال أفريقيا للسيدات هذا الموسم، وسيكون هناك طاقم نسائى كامل في مباريات الدورى هذا الموسم".