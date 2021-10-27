شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عسر: هدفى أكون ضمن أول 10 على العالم وأحقق ميدالية بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر عسر، نجم الأهلي في كرة تنس الطاولة، أن هدفه أن يكون ضمن أول 10 على العالم. وقال عسر خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "هدفي أكسب ميدالية في أولمبياد باريس.. وهعتبرها رد جميل للأهلي اللى سمح لى أحترف".

وتابع: "الأهلي من الأندية الكبيرة في تنس الطاولة، عندنا صالة على أعلى مستوى فى أهلي مدينة نصر، بتديك الفرصة إنك تنافس على مستوى عالمى، وبتبقى مصنف أول في أفريقيا".

وعن بطولة خسرها وحزن عليها أوضح عمر عسر: "دوري 2008 في تنس الطاولة، خسرناه وكنا الأفضل، ومن وقتها مخسرناش الدوري خالص".