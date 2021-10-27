شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى الجولة السادسة لدورى عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار الثلاثاء مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى عمومى السيدات لكرة اليد للموسم المحلى 2021/2022.

وشهدت الجولة فوز كل من الأهلى على 6 أكتوبر 19/38، والطيران على مركز ششت الأنعام بنتيجة 3/61، والشمس على سموحة 30/35، وهليوليدو على الترسانة 22/23، واتحاد الشرطة على منوف الرياضى 19/29، وسبورتنج على الزهور 20/32، والزمالك على المعادى 27/39، وأصحاب الجياد على أكاديمية القليوبى 8/35، وهليوبوليس على مدينة نصر 18/38.

وتقام اليوم الأربعاء قرعة بطولة كأس مصر للرجال وسيدات كرة اليد بمقر اتحاد اليد بمجمع حسن مصطفى، فى مدينة السادس من أكتوبر.