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فوز الأهلى والزمالك فى الجولة السادسة لدورى عمومى سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار الثلاثاء مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى عمومى السيدات لكرة اليد للموسم المحلى 2021/2022.

 

وشهدت الجولة فوز كل من الأهلى على 6 أكتوبر 19/38، والطيران على مركز ششت الأنعام بنتيجة 3/61، والشمس على سموحة 30/35، وهليوليدو على الترسانة 22/23، واتحاد الشرطة على منوف الرياضى 19/29، وسبورتنج على الزهور 20/32، والزمالك على المعادى 27/39، وأصحاب الجياد على أكاديمية القليوبى 8/35، وهليوبوليس على مدينة نصر 18/38.

 

وتقام اليوم الأربعاء قرعة بطولة كأس مصر للرجال وسيدات كرة اليد بمقر اتحاد اليد بمجمع حسن مصطفى، فى مدينة السادس من أكتوبر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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