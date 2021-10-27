شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف: العائدون من الإعارة قوة ضاربة للزمالك وعوضوا عدم قيد الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض قدم أداء جيدا أمام إنبى وحقق فوزا مستحقا بهدفين نظيفين فى أول جولات الدورى، فى مشوار حفاظه على لقب الدورى.

ونجح الزمالك فى الفوز على إنبى بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جرت بينهما ضمن فعاليات الجولة الـأولى للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 3 نقاط، وأحرز هدفى الزمالك زيزو وعمر السعيد.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن لاعبى الزمالك قدموا عرضا قويا، ووضح أن لياقتهم البدنية عالية، وهددوا مرمى إنبى كثيرا خلال الشوط الأول الذى لعب فيه إنبى على الهجمات المرتدة وكادوا يسجلون لولا تصدى مدافعى الزمالك.

وقال مهاجم الزمالك الأسبق إن تغييرات الزمالك كانت جيدة خاصة مصطفى فتحى وعمر السعيد والتى كان لها دور فى إحراز الهدف الثانى الذى أدى لانخفاض معنويات إنبى فى التعادل، بينما التغييرات الأخيرة فى الدقيقة 88 ربما يكون هدفها تخفيف الضغط أو إضاعة الوقت.

وعن عودة المعارين للزمالك عمر السعيد مصطفى فتحى، أكد مهاجم الزمالك الاسبق أنهما قوة ضاربة وعادوا بعد تألقهم فى الجونة وسموحة بالترتيب، وعودتهم نجحت فى حل أزمة منع القيد التى حرمت الفريق من الصفقات الجديدة.

وعن أشرف بن شرقى وطلباته للتجديد قال وليد صلاح عبد اللطيف إن بن شرقى لاعب مهم ولكن الشرط الجزائى الذى يتمسك به مرفوض، لأن الزمالك ناد كبير، ولا بد من حسم مصيره قبل قدوم شهر يناير بالتجديد أو البيع .