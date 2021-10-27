شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: 23 نوفمبر موعد انتهاء عمل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إنه سعيد بالبداية المبشرة للفريق في بطولة الدوري الممتاز، مشيرا إلى إن هناك إيجابيات كثيرة ظهرت في بداية المسابقة.

وقال المندوه في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن نهاية عمل اللجنة الحالية لإدارة الزمالك ستنتهي يوم 23 نوفمبر المقبل.

وأشار حسام المندوه إن النادي لن يجدد مع المغربي أشرف بن شرقي إلا بالشروط المناسبة وأن الإدارة لن تقبل بشروط هذلية للنادي مع أشرف بن شرقي، وأن الإدارة الحالية هى التي ستحاسب على عقده الجديد.

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما علي نظيره إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الأولى من الدورى، ليحصد الزمالك أول 3 نقاط فى مشوار الحفاظ على لقب الدورى.

ووصل فريق الزمالك للمباراة رقم 24 دون هزيمة منذ الموسم الماضي، حيث كانت آخر مباراة خسرها نادى الزمالك أمام الأهلي فى الدور الأول من دوري الموسم الماضى، بنتيجة 2/1، فى 18 أبريل الماضي أي منذ 191 يوما.