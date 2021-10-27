شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبى غير صحيحة وزيزو له ركلة سليمة غير محتسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير عثمان، الخبير التحكيمى، أن ركلة جزاء المحتسبة للزمالك أمام نادى إنبى غير صحيحة، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض على الفريق البترولى بهدفين نظيفين، في إطار مباريات الأسبوع الأول من الدورى.

وقال سمير عثمان في تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورتس": "الزمالك له ركلة جزاء غير محتسبة بعد إعاقة أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء، وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة لأنها فاول على سيف الجزيرى ولاعب الزمالك التاني واخد قرار يرمى نفسه فى المنطقة، وأشك أن تكون تقنية الفيديو تكون شغالة".

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما علي نظيره إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الأولي من الدورى، ليحصد الزمالك أول 3 نقاط في مشوار الحفاظ علي لقب الدورى.

ووصل فريق الزمالك للمباراة رقم 24 دون هزيمة منذ الموسم الماضي، حيث كانت آخر مباراة خسرها نادي الزمالك أمام الأهلي في الدور الأول من دوري الموسم الماضي، بنتيجة 2/1، في 18 أبريل الماضي أي منذ 191 يوماً.

ونجح الزمالك في تحقيق سلسلة 24 مباراة بلا هزيمة بشكل متتالٍ في مختلف البطولات، سواء في الدوري العام أو كأس مصر أو النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا.