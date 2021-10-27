شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الشوالى: معلول لن يغادر الأهلى.. وتدخلات الرعاة تهدد حصول صلاح على الكرة الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المعلق التونسى عصام الشوالى أن النجم المصرى محمد صلاح لاعب متوهج ومتألق، وبدأ مشواره خطوة بخطوة حتى الوصول للعالمية، وأن تجربة صلاح فى الدورى الإيطالى ساهمت فى تطوره، مؤكدا أن صلاح فخر العرب جميعا، فهو أحد أفضل لاعبى الدورى الإنجليزى وأحد أهم 3 لاعبين فى العالم ومرشح للتتويج بلقب أفضل لاعب والحصول على الكرة الذهبية، قائلا: "إذا سارت الأمور بدون تدخلات الرعاة والمعلنين سيكون صلاح مرشحا فوق العادة، وكريم بنزيما أيضا، ولكن الحقيقة أن الرعاة قد يرجحون كفة ميسى أو كريستيانو رونالدو، وأتمنى بقاء صلاح مع ليفربول لأنه صار أيقونة، ولو استمر على نفس النهج سيصممون له تمثالا فى الأنفيلد".

وأوضح عصام الشوالى خلال تصريحات تليفزيونية أنه من السابق لأوانه الحديث عن تكرار سيناريو نهائى القرن فى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، بالرغم من أنهما مرشحين فوق العادة للوصول للنهائى القارى، وستكون هناك منافسة من أندية المغرب وتونس قائلا: "الزمالك فاز بالدورى المصرى عن جدارة إذا حافظ على قوامه سيكون منافسا صعبا فى دورى الأبطال، والأندية الشمال أفريقية تستطيع أن تقدم كرة جميلة ولكنها لا تملك ثقافة الفوز بعكس الأهلى والزمالك".

وتوقع الشوالى بقاء مواطنه على معلول مع الأهلى وعدم رحيله مهما كانت المغريات، مؤكدا أن مستوى معلول مع الأهلى رائع ويحصد الألقاب ويخوض بطولات كبرى مثل كأس العالم للأندية.

وقال الشوالى إن المغربى أشرف بن شرقى نجم الزمالك سيفكر فى الرحيل بشكل كبير إلى أوروبا للمنافسة على التواجد فى تشكيلة المنتخب المغربى، وأن بن شرقى لا يزال صغيرا السن ومن المؤكد أنه سيفكر فى الرحيل لأوروبا.