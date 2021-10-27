شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة شاهندة المغربى: أحد المدربين تقدم لخطبتى فى إحدى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شاهندة المغربى، الحكمة الدولية، أنها تتعرض أحيانا لبعض المواقف الطريفة، منها أن أحد المدربين تقدم لخطبتها فى إحدى المباريات.

وأوضحت شاهندة خلال تصريحات تليفزيونية: "أحد المدربين تقدم لخطبتى فى إحدى المباريات عن طريق زميلتى وقولت لها إننى أعتذر له ومر الموقف بشكل لطيف، وأن هناك حكاما رجال يتزوجون من محكمات سيدات ويساعدون بعضهم البعض للنجاح فى المجال".

وخطفت الحكم الدولى شاهندة المغربى الأضواء فى مباراة المقاولون العرب وايسترن كومبانى، في الظهور الأول للعنصر النسائى الموسم الجديد خلال طاقم الحكام، في المباراة التى أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى، حيث قاد المباراة تحكيميا هشام الفلال وساعده مصطفى عطية ورجب محمد والحكم الرابع شاهندة المغربي.