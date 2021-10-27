شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو يغيب لمدة شهر ونصف عن البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب كريم بامبو، مهاجم فريق البنك الأهلى، عن الفريق لمدة شهر ونصف الشهر، وذلك عقب الإصابة التي لحقت باللاعب بمزق في العضلة الخلفية خلال المشاركة بإحدى المباريات الودية للفريق، ضمن الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.

ويقوم الجهاز الطبي حاليا بفريق البنك الأهلى بوضع برنامج علاجى وتاهيلى للاعب كريم بامبو للعودة إلى التدريبات الجماعية بشكل سليم و المشاركة في المباريات.

ومن جانب آخر، يستعد فريق البنك الأهلى لملاقاة نظيره الأهلى ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب السلام.

ويسعى خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى لاستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبى الفريق عقب الفوز على طلائع الجيش في المباراة الافتتاحية لبطولة الدورى المصرى الممتاز، والخروج من مواجهة الأهلى بنتيجة إيجابية لحصد أكبر عدد من النقاط في بداية انطلاق البطولة.