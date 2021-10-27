علي غزال يكشف كواليس رحيله عن سموحة وفشل انتقاله للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد علي غزال، مدافع سموحة السابق، أنه لم يشعر بالتقدير المناسب من الأندية المصرية، مشيرا إلى أنه رحل عن النادي بسبب عدم المشاركة.

وقال غزال في ضيافة برنامج "رقم 10" عبر القناة الأولى في الساعات الأولى من صباح الأربعاء: "تلقيت أكثر من عرض في الدوري المصري لكني لم أشعر بالتقدير المناسب الذي كنت أتوقعه أو كنت أريده، إذا كان لا أحد يقدر قيمتي فلن أتواجد".

وأضاف: "فسخت عقدي مع سموحة بعدما فوجئت بعدم مشاركتي واستبعادي من قائمة الفريق في المباريات لأسباب لا أعرفها رغم أنني كنت أتدرب جيدا، وانتظرت إلى نهاية الموسم قبل أن أقرر الرحيل".

وأكمل: "لم يكن هناك أي خلاف مع أحمد سامي المدير الفني لسموحة، أبلغني المدرب أنني أحتاج للتجهيز بعد إصابتي بكورونا، لكني تعافيت ثم شاركت في المباريات بشكل طبيعي وتفاجئت باستبعادي مرة أخرى".

وواصل: "حاولت التواصل مع المهندس فرج عامر رئيس سموحة لكني لم أستطع، والنادي رحَّب بفسخ تعاقدي، وحصلت على حقوقي كاملة".

وتابع: "اخترت الزمالك على سموحة وسافرت من الإسكندرية إلى القاهرة في نفس اليوم بعد التواصل معي وأنا في مطار القاهرة، وكان قراري واضحا واتفقت على كل شيء، لكن تغيير الإدارة والاستعانة باللجنة المؤقتة أفشل الصفقة وقتها".

وأتم علي غزال تصريحاته قائلا: "وصلت إلى بوابة الزمالك ولم أدخل النادي ثم رحلت إلى منزلي دون توقيع العقود، وفي اليوم التالي قمت بالتوقيع لسموحة في منزلي دون السفر إلى الإسكندرية".