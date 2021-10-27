مدرب ايسترن كومباني: خطأ إداري تسبب في عدم قيد 5 محترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد علاء نوح مدرب إيسترن كومباني الصاعد حديثاً للدور المصري، أن هناك خطأ إداري تسبب في عدم قيد المحترفين المتواجدين داخل الفريق.

وقال نوح في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "تعاقدنا مع 5 محترفين، وكانوا يشاركون معنا في معسكر الإعداد، وشاركوا في أخر مباراة بالمعسكر أمام فاركو وفزنا بنتيجة (2-1)".

وأضاف: "بلغت في أخر يوم في المعسكر أن هناك خطأ في تسجيل أوراقهم من قبل إداري الفريق".

وأتم مدرب الفريق: "قمنا بسداد مبالغ لأندية هؤلاء المحترفين، وكنا نحتاج لهؤلاء اللاعبين لأن الموسم طويل ويجب أن يكون لديك خيارات عديدة ولذلك نحن في أزمة، ولكن نحاول حلها".