الزمالك: حكم مباراة إنبي ألغى إنذار محمود علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عمرو أبو العز المدير الإداري بالزمالك، أن محمود ناجي حكم مباراة إنبي والزمالك، ألغى الإنذار الذي حصل عليه محمود علاء مدافع الفريق الأبيض خلال اللقاء.

وحقق الزمالك فوزاً ثميناً على نظيره إنبي بنتيجة (2-0) ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت أحداث اللقاء، تلقي محمود علاء لبطاقة صفراء بدلاً من زميله حمزة المثلوثي، مما جعله يدخل في مشادة كلامية مع حكم المباراة.

وقال أبو العز في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "حكم مباراة إنبي والزمالك، قام بتعديل الإنذار الذي حصل عليه محمود علاء، وتم تقييده بإسم حمزة المثلوثي".

وأتم: "ليس لدي معلومة عن طلب الإدارة باستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي، ولا أعتقد أننا سنحتاج إلى ذلك لأن الموسم الماضي خضنا المباراتين بطاقم حكام مصري، ولكن إذا طلبت الإدارة ذلك سنقوم بطلب حكام أجانب".