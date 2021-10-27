الأهلي يسعى لاستعادة مملكته المفقودة بمواجهة ثأرية مع الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

فقد الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي لصالح الزمالك، ليجد نفسه غريبا بعيدا عن منصة التتويج التي اعتلاها 42 مرة من قبل، ليجدد طموحاته في الموسم الجديد من أجل العودة.

كل يوم جديد، يحمل معه أحلام جديدة، وفي الموسم الجديد، الأهلي يسعى بقوة لنسيان ما حدث في الموسم الماضي، واستعادة النسخة الأصلية لدرع الدوري التي تحتضنها القلعة البيضاء حاليا.

الأهلي يخوض مواجهته الأولى بطابع الثأر الكروي بعد أن كان الإسماعيلي سببا في فقدان الصدارة في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي بسبب التعادل (1-1) في ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليسمح للزمالك باقتناص القمة.

بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قال في ختام الموسم الماضي إنه تعلم من خسارة لقب الدوري المصري، ووعد الجمهور بشكل مغاير في الموسم الحالي.

مدرب صنداونز الجنوب إفريقي السابق عليه أن يثبت أمام الإسماعيلي أنه تعلم الدرس، خاصة ذلك الدرس الذي كان في برج العرب الموسم الماضي وكلف فريقه ضياع نقطتين بالتعادل مع "الدراويش".

على الجهة الأخرى يأمل الإسماعيلي في بداية مختلفة عن الموسم الماضي الذي واجه خلاله خطر الهبوط إلى الدرجة الأدنى، قبل أن يتدارك الأمور في الأسابيع الأخيرة.

مدينة الإسماعيلية تنتظر فريقه يفوز على الأهلي بعد سنوات كثيرة من غياب هذا الشعور، بينما يحلم جمهور الأهلي ببداية مثالية تحتوي على الرد بالأداء والنتيجة على فقدان اللقب الموسم الماضي.

الفارس الأحمر يعود لبطولته المفضلة مدعما بالصفقات الجديدة وعودة المعارين، ومن أبرزهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي السابق والذي يظهر للمرة الأولى في قائمة بطل إفريقيا.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة الأولى في الدوري الممتاز

التاريخ: 27 أكتوبر 2021

التوقيت: 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: استاد برج العرب - الإسكندرية