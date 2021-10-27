لجنة الحكام: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي مشكوك في صحتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، أن هناك شك في ركلة الجزاء التي حصل عليها الزمالك إمام إنبي.

وفاز الزمالك في مباراة الجولة الأولى بالدوري أمام إنبي بنتيجة 2-0 في مباراة أقيمت بملعب استاد بتروسبورت.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2 " ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي بكل صدق وأمانة مشكوك في صحتها، سوف نراجعها من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد، وهل هناك أمر لم نشاهده أم لا، وسوف أصرح إذا كانت ركلة جزاء صحيحة أم لا".

وتابع "مستحيل أن يكون هناك ركلة جزاء ضد عبدالشافي لصالح إنبي".

واستمر "لعبة الاتحاد السكندري أمام سموحة الثانية ركلة جزاء مليون في الـ100%، سألت خبراء كبار في الفيفا، قالوا تلك ركلة جزاء، فرج عامر تواصل معي وأكدت له هذا الأمر، كان هناك إهمال من لاعب سموحة".

وتعادل الاتحاد السكندري وسموحة في مباراة مثيرة بالدوري بنتيجة 4-4 بملعب استاد الإسكندرية.

وشدد "حتى الآن، لا يوجد أي نادي في مصر، طلب حكام أجانب لمبارياته، بما فيهم الأهلي أو الزمالك، لم يطلب أحد حكام أجانب لمباراة القمة".

ويلعب الزمالك والأهلي في مباراة الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الممتاز يوم 5 نوفمبر.