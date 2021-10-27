كارتيرون: تكرار نهائي إفريقيا ضد الأهلي سيكون ممتعا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أن تكرار نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد النادي الأهلي سيكون ممتعا.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال كارتيرون :"تكرار نهائي دوري الأبطال ضد الأهلي سيكون ممتعا، وستكون المباراة قوية جدا".

وخسر الزمالك نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 أمام النادي الأهلي 2-1، فيما عرف إعلاميا بنهائي القرن الذي احتضنه ستاد القاهرة الدولي بدون جماهير.

وكان كارتيرون قد قاد الزمالك إلى نصف نهائي دوري الأبطال عام 2020، قبل أن يغادر إلى التعاون السعودي ليكمل البرتغالي جايمي باتشيكو المهمة قبل أن يخسر المباراة النهائية.

وأضاف كارتيرون :"من المبكر جدا الحديث عن نهائي دوري أبطال إفريقيا الآن، البطولة تضم العديد من الأندية المميزة في الوقت الحالي، وسنتعامل مع كل المباريات بجدية".

الزمالك صعد إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بعد تغلبه على توسكر الكيني (1-0) ذهابا و(4-0) إيابا، لينتظر القرعة لتحديد طريقه في البطولة.

وعن حاجته لمساعد في الجهاز الفني أتم باتريس :"أتعامل كمدير بشكل عام في النادي وليس مدرب للفريق فقط، أتواصل دائماً مع حسين لبيب رئيس النادي ونحن على تفاهم كبير، ولسنا بحاجة لإضافة أي عناصر".