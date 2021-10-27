بالفيديو | محمود الخطيب يعلن قائمته في انتخابات الأهلي القادمة

رئيس نادي الاهلي المصري محمود الخطيب

أعلن رئيس النادي الأهلي المصري «محمود الخطيب» القائمة التي سيخوض بها الانتخابات القادمة للنادي، وفي مقدمتها العامري فاروق نائبًا للرئيس، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق.

وأغلق مساء يوم الجمعة الماضية باب الترشح لانتخابات نادي الاهلي المصري لولاية ستستمر لمدة 4 سنوات قادمة حتى نوفمبر 2025.

وتصب كافة التوقعات نحو استمرار محمود الخطيب على كرسي الرئاسة لولاية جديدة بعد النجاحات التي حققها فريق كرة القدم على الصعيد القاري.

وتُوج الاهلي بلقبين لدوري أبطال أفريقيا عامي 2020 و2021، بالاضافة إلى لقب كأس السوبر الأفريقي مرة، وحقق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2020.

وتولى محمود الخطيب منصب الرئيس في ديسمبر 2017 بعد فوزه في الانتخابات السابقة أمام الرئيس السابق «محمود طاهر».

وبثت القناة الرسمية للنادي الاهلي، مساء الثلاثاء 26 أكتوبر، فيديو مدته 18 دقيقة اعلن خلال محمود الخطيب قائمته التي ستخوض معه الانتخابات القادمة.

وضمت القائمة «العامري فاروق» في منصب نائب الرئيس، وخالد مرتضي في منصب أمين الصندوق، وكل من محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي وحسام غالي ومحمد سراج الدين ومهند مجدي ومحمد الدماطي في منصب العضوية فوق السن، أما العضوية تحت السن فقد تواجد فيها محمد الجارحي ومي عاطف.

وقال محمود الخطيب في بيانه الرسمي «أشكر الله سبحانه وتعالى بعد تجاوز الأزمة الصحية الأخيرة بسلام».

وأضاف «تأخرنا في تقديم القائمة لأسباب خارجة عن الإرادة. أود أن أشكر زملائي في مجلس الإدارة على الأربع سنوات الماضية الرائعة وتنفيذهم لخطة العمل التي وضعتها».

وتنطلق انتخابات نادي الاهلي المصري يوم 25 نوفمبر المقبل، وتستمر لمدة 48 ساعة في المقر الرئيسي للنادي بالجزيرة.