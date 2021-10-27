اهداف مباراة الرجاء والفتح الرباطي في البطولة المغربية..قذيفة مدوية من الباش!

شاهد فيديو اهداف مباراة الرجاء والفتح الرباطي التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السابعة من البطولة المغربية، واحتضنها ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

أفسد اللاعب الشاب لنادي الفتح الرباطي «أنس الباش» محاولة الرجاء لاعتلاء صدارة جدول ترتيب البطولة المغربية المحترفة، بتسجيله لهدف مُباغت خلال الشوط الثاني، منح به فريقه نقطة ثمينة في رحلة الابتعاد عن الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وتقدم الرجاء البيضاوي في نتيجة المباراة عند الدقيقة 15، بفضل ركلة جزاء نفذها المايسترو المُخضرم «محسن متولي» بشكل مميز، وأضاع بعدها الرجاء العديد من الفرص السهلة لتعزيز تقدمه على الفتح.

وقاد محسن متولي فريقه للحفاظ على الكرة معظم الوقت، لكن تفنن زملائه في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى أدى إلى انتهاء الشوط الأول بهدف يتيم لصالح النسور الخضر الذين لم يواجهوا أي مشكلة من هجوم الفتح.

لكن أداء الفتح الرباطي الهجومي تحسن كثيرًا مع بداية الشوط الثاني بسبب التغييرات الرائعة التي أجراها المدير الفني «محمد أمين بنهاشم»، حيث دفع بالثلاثي أشرف رمزي والمهدي موهوب وأيوب ناناح بدلاً من أسامة راوي وأمين لواني والمهدي الباسل في الدقائق 46 و55 و56 – على الترتيب -.

وفي الدقيقة 56، وفور الانتهاء من التغيير الثالث للفتح، استطاع أنس الباش، صاحب الـ 23 عامًا، تسجيل هدف التعادل بتصويبة صاروخية بالقدم اليسرى من على خط ال18، لتمر على أقصى يسار يد الحارس أنس الزنيتي الذي ارتمى عليها دون جدوى.

وشهدت الدقيقة 94 إهدار المهاجم البديل للفتح الرباطي «زكريا أزود» لإنفراد صريح أمام الحارس أنس الزنيتي الذي خرج من مرماه في توقيت مثالي ليُبعد التسديدة إلى ركنية.

وتقدم الفتح الرباطي بعد هذا التعادل إلى المركز 14 في جدول ترتيب البطولة المغربية المحترفة برصيد 5 نقط بفارق الأهداف عن اتحاد طنجة صاحب المركز ال15، والذي تعادل في وقت سابق من مباريات اليوم مع مولودية وجدة بنتيجة 1/1.

أما الرجاء فقد تصدر الدوري المغربي برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن الوداد الثاني، ويأمل رفاق محسن متولي في أن يسقط غريمهم التقليدي في ختام الجولة السابعة أمام الجيش الملكي يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر الجاري على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

شاهد فيديو اهداف مباراة الرجاء والفتح الرباطي