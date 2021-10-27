ضربة قوية لإيمري..اصابة ثنائي فياريال مورينو وخوان فويث لأكثر من شهر

مهاجم فياريال جيرارد مورينو يسجل في مرمى مانشستر يونايتد بنهائي الدوري الأوروبي - صور Getty

أكدت إدارة نادي فياريال الإسباني بقاء الظهير الأيسر الدولي الأرجنتيني «خوان فويث» في إسبانيا لتلقي العلاج خلال فترة التوقف الدولي القادمة بسبب تعرضه لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر، والأمر نفسه يخص هداف الغواصات «جيرارد مورينو» الذي قد يغيب لفترة أطول.

وأصيب ثنائي فياريال خوان فويث وجيرارد مورينو في المباراة التي خسارها فريقهم أمام أثلتيك بلباو بمنافسات الدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع.

وبحسب بيان صدر عن فياريال، فقد خضع فويث لفحوصات طبية أكدت إصابته في أوتار الركبة اليسرى، ما سيمنعه من الانضمام لصفوف منتخب الأرجنتين للمشاركة في الجولة المقبلة من تصفيات كأس العالم 2022.

وأشار البيان إلى تعرض جيرارد مورينو لنفس إصابة فويث في أوتار الركبة، لكن مدة غيابه قد تزيد عن الشهر.

ويحتل فياريال – حامل لقب الدوري الأوروبي – المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 11 نقطة ولديه مباراة مؤجلة منذ الجولة الرابعة أمام ديبورتيفو آلافيس.

وسيُساعد غياب خوان فويث عن الرواق الأيسر اللاعب الدولي الإفواري «سيرج أورييه» على المشاركة كأساسي في الثلاث مباريات القادمة لفياريال أمام فالنسيا 30 أكتوبر، وخيتافي 7 نوفمبر في الجولات 11 و12 و13 من الدوري الإسباني، وأمام يونج بويز السويسري 2 نوفمبر في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

وستتضاعف فرص المهاجم السنغالي «بولاي ديا» القادم من ريمس الفرنسي في الميركاتو الصيفي الماضي للانفراد بمركز رأس الحربة الصريح، في ظل ابتعاد مورينيو لأكثر من شهر، ولتراجع مستوى باكو ألكاثير.