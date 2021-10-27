شعب حضرموت يهزم فحمان ويحرمه من الانفراد بالصدارة

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق فريق شعب حضرموت فوزا مهما على فحمان أبين بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب ناصر الخليفي بمدينة عتق، ضمن منافسات المجموعة الأولى، لمرحلة إياب الدوري اليمني 2021-2022.

هدف شعب حضرموت سجله مهاجم الشعب أبوبكر باحفي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

فوز شعب حضرموت اكتسب أهميته من كونه تحقق على صاحب المركز الثاني فحمان أبين، إذ حرم الأخير من فرصة الانفراد بصدارة المجموعة، التي بقيت بحوزة وحدة صنعاء برصيد 14 نقطة.

وارتقى الشعب إلى المركز الثاني بالشراكة مع فحمان برصيد 12 نقطة لكل منهما.

جدير بالذكر أن الجولة نفسها شهدت أمس فوز فريق هلال الحديدة على فريق الصقر من تعز 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيئون الأولمبي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

المصدر: موقع كورة