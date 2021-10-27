الامارات | نادي الشارقة ينفي التفاوض مع كوزمين

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة ينفي التفاوض مع كوزمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت شركة الشارقة لكرة القدم تقديم عرض للمدرب الروماني كوزمين أولاريو لتدريب الفريق الأول خلفا للمدرب السابق عبدالعزيز العنبري.

وقالت الشركة في بيان رسمي على حساب النادي عبر"توتير": "شركة الشارقة لكرة القدم تنفي ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تقديمها عرض للمدرب الروماني كوزمين أولاريو لتدريب الملك، وتؤكد بأن ملف المدرب الجديد بحاجة لمزيد من الدراسة قبل أن يتم حسمه في الفترة المقبلة".

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