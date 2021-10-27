شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة سيراميكا تطالب لاعبيها بنسيان موقعة الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة سيراميكا، المشرف العام على فريق الكرة، على عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني عقب التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق.

وطالب المشرف العام على الكرة اللاعبين بنسيان نتيجة لقاء الجونة، مشددًا على أن سيراميكا قدم مباراة كبيرة وكان الأكثر خطورة، واصفًا نتيجة التعادل بأنها غير عادلة.

وأعرب أبو العينين عن رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه الفريق خلال المباراة، وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز في المباراة القادمة أمام الإسماعيلي، من أجل اقتحام صراع المقدمة بالدوري الممتاز.

وأوضح "أبو العينين" أن الدوري هذا الموسم صعب وقوي للغاية، وعلى لاعبي سيراميكا أن يثبتوا للجميع أحقيتهم بالتواجد وسط الكبار بالدوري الممتاز.

وأشاد المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا بالشكل الهجومي الذي ظهر عليه الفريق في المباراة، مشددًا على ضرورة استغلال الفرص بشكل أفضل، خلال الفترة المقبلة.