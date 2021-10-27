شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحشد 20 لاعبا لمواجهة بيراميدز غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار تامر مصطفى، المدير الفني للمقاصة، 20 لاعبا لدخول معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الأربعاء في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام، في المباراة التي ستقام على استاد الدفاع الجوي.

وضمت قائمة المقاصة لمباراة بيراميدز كلا من: محمد مجدي، أحمد طارق سليمان، أحمد صبيحة، أحمد منعم، علي فتحي، علي المصري، محمود عقل، حسام عبد الواحد، مصطفى صاصا، كريم حلاوة، إيريك توريه، چون افيري، محمد محسن ليلة، كريم عبد النبي، إسلام زيادة، أتولا ساوندو، محمود عادل، زياد أشرف، هشام حافظ، وسعيد الونش.

وقرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة إيهاب جلال استبعاد المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف من قائمة مباراة مصر المقاصة في بداية مشوار الفريق بالدوري الممتاز بسبب الإصابة.

ويحل المقاصة ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار أول جولات الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

وأوضح الجهاز الطبي أن المهاجم التونسي تعرض خلال التدريب الأخير لإصابة بشد في السمانة لم يتمكن معها من استكمال التدريبات، وبالتالي استبعاده من قائمة اللقاء.

وكشف الجهاز الطبي عن خضوع فخر الدين بن يوسف لأشعة بالرنين المغناطيسي خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى شدة الإصابة التي يعاني منها اللاعب بجانب تحديد مدة غيابه.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي.

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - ناصر منسي.