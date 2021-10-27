أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 /10 /2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 /10 /2021، العديد من الأخبار المهمة، والتي جاء على رأسها تحديد الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA الساعة السابعة مساء يومي 12 و15 نوفمبر المقبل بتوقيت جرينتش ( التاسعة في القاهرة ) كموعدين لمباراتي انجولا مع مصر، ومصر مع الجابون على الترتيب.

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