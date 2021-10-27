شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 /10 /2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 /10 /2021، العديد من الأخبار المهمة، والتي جاء على رأسها تحديد الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA الساعة السابعة مساء يومي 12 و15 نوفمبر المقبل بتوقيت جرينتش ( التاسعة في القاهرة ) كموعدين لمباراتي انجولا مع مصر، ومصر مع الجابون على الترتيب.
شاهندة المغربى تخطف الأجواء فى الظهور الأول للعنصر النسائى بالدورى
خطفت الحكم الدولى شاهندة المغربى، الأضواء فى مباراة المقاولون العرب وايسترن كومبانى، في الظهور الأول للعنصر النسائى الموسم الجديد خلال طاقم الحكام، في المباراة التى أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى.